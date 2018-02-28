Ученики пензенской школы №10 познакомились с работой полиции Общество

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Учащиеся кадетского класса школы №10 познакомились с работой полиции в ходе посещения управления МВД России по городу Пензе.

Фото: 58.мвд.рф

О работе ведомства им рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних городского УМВД РФ майор полиции Лариса Каширова.

Она кратко остановилась на истории управления и пояснила, как организована работа его отдельных подразделений.

В ведомственном музее школьники с увлечением рассмотрели личные вещи, которыми стражи порядка пользовались несколько десятков лет назад.

Большой интерес у них также вызвала камера для административно задержанных и дежурная часть, где им пояснили, как полицейские принимают сообщения о происшествиях, преступлениях и контролируют ситуацию на улицах при помощи систем видеонаблюдения.

Затем школьникам был продемонстрирован спортивный зал, где у сотрудников есть возможность поддерживать свою физическую форму.

В завершение встречи Лариса Каширова ответила на интересующие учащихся вопросы.