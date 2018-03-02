В Заречном открыта первая в России «Школа многодетных мам Росатома» Общество

Заречный, 2 марта 2018. PenzaNews. Первая в России «Школа многодетных мам Росатома» торжественно открыта в Заречном Пензенской области в пятницу, 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Zarechny.zato.ru

Официальное мероприятие, состоявшееся в конференц-зале производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко, которое является градообразующим предприятием, объединило более 100 многодетных матерей из 12 регионов.

В качестве почетных гостей церемонию посетили уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и глава фонда «Женщины атомной отрасли» Алена Яковлева.

Предполагается, что вслед за Заречным данный проект будет реализован и в других ЗАТО.

«Школа многодетных мам Росатома» — социально ориентированный образовательный проект, направленный на формирование и развитие положительной общественной среды для многодетных семей на территориях расположения предприятий атомной отрасли.

Организован при поддержке общественного совета госкорпорации «Росатом», российского отделения международной организации «Женщины атомной отрасли», администраций ЗАТО и общественной организации многодетных семей «Ма-Мы» города Заречного.