EN
17:12:41 Пятница, 2 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Под Пензой выявлена гражданка Азербайджана, которая находится в России незаконно

14:58 | 02.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Полицейские выявили факт нарушения гражданкой Азербайджана, проживающей в селе Рамзай Пензенской области и с 2016 года уклоняющейся от выезда за пределы России, режима пребывания на территории страны.

Под Пензой выявлена гражданка Азербайджана, которая находится в России незаконно

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В отношении нее применены меры административного воздействия. В частности, полицейские составили протокол, предусматривающий наложение штрафа в размере до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации и последующим принятием решения о неразрешении въезда на территорию страны сроком на 5 лет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что собственнику квартиры, в которой нелегально жила данная гражданка, также грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей.
Актуальное
Читайте также
Дни открытых дверей пройдут в налоговых органах Пензенской области В Пензе в седьмой раз прошел студенческий форум «Диалог культур»
Подтвердить учетную запись на портале госуслуг теперь можно через онлайн-банк В Пензе «ВАЗ» врезался в «Валдай»: погибла женщина, ребенок госпитализирован
В Пензе от полиции на транспорте требуют соблюдать требования по хранению оружия В Пензе долгожительница отдала мошеннице 280 тыс. рублей, поверив в денежную реформу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама