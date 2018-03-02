Под Пензой выявлена гражданка Азербайджана, которая находится в России незаконно Общество

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Полицейские выявили факт нарушения гражданкой Азербайджана, проживающей в селе Рамзай Пензенской области и с 2016 года уклоняющейся от выезда за пределы России, режима пребывания на территории страны.

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«В отношении нее применены меры административного воздействия. В частности, полицейские составили протокол, предусматривающий наложение штрафа в размере до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации и последующим принятием решения о неразрешении въезда на территорию страны сроком на 5 лет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что собственнику квартиры, в которой нелегально жила данная гражданка, также грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей.