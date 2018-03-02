В Пензе в седьмой раз прошел студенческий форум «Диалог культур» Общество

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Представители 60 стран приняли участие в VII международном студенческом форуме «Диалог культур» в Пензе, который в 2018 году было решено провести в рамках первого международного фестиваля молодежи «Ласточка».

Фото: Penza-gorod.ru

В областной филармонии работали 10 площадок, программа каждой из которых предполагала активное вовлечение гостей в культурное представление, в том числе с элементами национальных танцев и песен, а также облачением в сари.

Посетители смогли совершить виртуальную экскурсию по разным уголкам мира, познакомиться с языками и литературой различных стран.

Кроме того, все желающие получили возможность сфотографироваться в этническом окружении.

В числе почетных гостей к участникам форума на церемонии открытия обратился мэр Виктор Кувайцев.

«Пенза — это один большой дом, в котором в мире и согласии живут люди многих национальностей, и мы очень рады сегодня видеть здесь каждого из вас. Этот фестиваль — прекрасная возможность каждому рассказать о своей культуре и традициях», — цитирует главу администрации города пресс-служба мэрии.