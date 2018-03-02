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Дни открытых дверей пройдут в налоговых органах Пензенской области

16:55 | 02.03.2018 | Общество

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Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Дни открытых дверей, организованные с целью предоставления исчерпывающей информации о порядке заполнения деклараций по налогу на доходы физических лиц, будут организованы в Пензенской области в марте.

Дни открытых дверей пройдут в налоговых органах Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Специалисты подробно объяснят, как получить имущественные, социальные и другие налоговые вычеты, помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением и заполнить декларацию в электронном виде.

При наличии необходимых сведений и документов все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию.

Кроме того, каждый посетитель, независимо от места жительства, при наличии паспорта получит возможность подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Как сообщается на сайте ФНС России, дни открытых дверей пройдут во всех центральных офисах инспекций в Пензе, Заречном, Кузнецке, Сердобске, Каменке, Никольске, Нижнем Ломове и Бессоновке 23 марта, 23 и 24 апреля с 9.00 до 20.00, а также 24 марта с 10.00 до 15.00.

Кроме того, мероприятие состоится и в других наиболее крупных райцентрах — в помещениях территориально-обособленных рабочих мест межрайонных ИФНС: 23 марта в Башмаковском районе, 24-го — в Земетчинском, 23 и 24 марта — в Белинском, Мокшанском, Колышлейском и Городищенском, 23 и 24 апреля в Белинском, Неверкинском, Пензенском, Колышлейском, Городищенском, Спасском, Наровчатском, Пачелмском и Вадинском.
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