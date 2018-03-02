В Пензе официально открыт первый международный фестиваль молодежи «Ласточка» Общество

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Двухдневный международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка», который начал свою работу в Пензе утром 2 марта, официально объявлен открытым в ходе церемонии, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».

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Зрители практически полностью заняли трибуны на центральной арене, способной вместить 5,5 тыс. человек. Кроме того, они разместились в партере — для этого в центре зала были расставлены стулья.

Среди присутствующих были студенты всех пензенских вузов, в том числе курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, а также представители колледжей.

В угловых секторах расположились команды чирлидеров.

Большой экран на сцене позволил присутствующим следить как за самой церемонией, так и за происходящим на трибунах.

Официальную часть открыл танцевальный номер, в котором было обыграно название фестиваля — артисты в черно-белых костюмах символизировали ласточек.

Также состоялся парад наций, объединивший представителей более 50 стран, приехавших в Пензу получать образование. Открыли шествие граждане Армении, а завершили россияне, причем не только русские, но и мордва, татары, чуваши и другие народности. К ним присоединились представители пензенских молодежных студенческих организаций.

После того, как молодые люди выстроились по периметру арены для церемонии поднятия флага фестиваля, его внесли трое молодых людей — из Ливана, Индии и России.

Обращаясь к присутствующим, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что перед современной молодежью открыты все пути.

«Я искренне желаю вам здоровья, чтобы вы [...] получили достойное образование, которое впоследствии поможет вам работать, трудиться, развивать свои районы [...] и Россию в целом», — сказал глава региона.

В свою очередь министр образования и науки России Ольга Васильева, которая находится в Пензе с рабочим визитом, обратила внимание на то, что в программе фестиваля «Ласточка» заявлены важные направления.

В частности, она выразила готовность рассмотреть вопрос об увеличении квот для иностранных студентов, которые учатся в пензенских вузах.

Также к гостям обратилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова.

«Вы смелые, настоящие, сильные. [...] Будущее для за теми, кто умеет договариваться, кто умеет слышать друг друга», — сказала она.

Детский омбудсмен вручила знак «Горячее сердце» Павлу Ромжаеву и Владиславу Григорьеву, после чего Иван Белозерцев объявил фестиваль открытым.

Всем троим почетным гостям в подарок были преподнесены статуэтки фестиваля и они ушли со сцены и из зала.

Затем выступили председатель демократического молодежного совета Европы Хавьер Хуртадо Мира (Javier Hurtado Mira) и глава ассоциации «Национальный совет молодежных и детских объединений России» Григорий Петушков, после чего вниманию зрителей была представлена концертная программа.

Хедлайнером мероприятия стал уроженец Пензы Тимур Родригез.