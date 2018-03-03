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В здании Арбитражного суда Пензенской области потушен условный пожар

09:27 | 03.03.2018 | Общество

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Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Условный пожар в здании Арбитражного суда Пензенской области, расположенного в центре города — на улице Кирова, потушен в ходе учений, посвященных отработке действий в случае чрезвычайной ситуации.

В здании Арбитражного суда Пензенской области потушен условный пожар. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, по легенде, в подсобном помещении на первом этаже произошло короткое замыкание, оплавилась изоляция электропроводки, после чего стал распространяться огонь.

Работник учреждения вызвал пожарную охрану, была оперативно проведена эвакуация людей из здания, отключено электричество.

Прибыв к месту вызова, пожарные проверили, чтобы в здании не осталось посетителей, и приступили к тушению.

В ходе учений было отработано взаимодействие пожарных с персоналом суда и другими ведомствами, проведена проверка состояния подъездных путей, исправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, а также наличие водоисточников и исправность первичных средств пожаротушения.
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