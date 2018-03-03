Водителей предупредили о предстоящих снегопадах в Пензенской области Общество

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах в связи с предстоящими обильными снегопадами, которые ожидаются в Пензенской области в ближайшие три дня.

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«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону в субботу, 3 марта.

В нем добавляется, что при выпадении снега, а также образовании наледи на дорогах лучше не делать резких маневров и перестроений.

«При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — отмечается в тексте.

В сообщении также содержится призыв к пешеходам проявлять особую осторожность, так как тормозной путь транспортных средств при неблагоприятных погодных условиях значительно увеличивается, поэтому машина может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.