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В Пензе поздравили с 90-летием Клавдию Уварову

11:50 | 04.03.2018 | Общество

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Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Официальные лица поздравили с 90-летием жительницу Пензы, ветерана труда Клавдию Уварову. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе поздравили с 90-летием Клавдию Уварову

Фото: Penza-gorod.ru

В субботу, 3 марта, ее навестили глава администрации Железнодорожного района города Олег Денисов и представитель центра социальной помощи семье и детям.

Они поблагодарили Клавдию Уварову за многолетний добросовестный труд и пожелали ей крепкого здоровья, тепла, добра, уюта, заботы родных и близких людей.

Во время Великой Отечественной войны и до 1952 года семья Уваровых проживала в Средней Азии. В 1952 году Клавдия Уварова переехала на постоянное место жительства в Пензу, где до выхода на заслуженный отдых работала оператором на заводе ВЭМ.

Трудовой стаж ветерана составляет 45 лет.

У Клавдии Уваровой два сына, четверо внуков и трое правнуков.
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