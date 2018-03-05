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Сотрудникам нижнеломовского завода «Сварка» выплатили долги по зарплате

14:37 | 05.03.2018 | Общество

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Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Задолженность по зарплате в сумме 236 тыс. рублей и компенсация за ее задержку выплачены 27 работникам ООО «Завод «Сварка» в Нижнеломовском районе Пензенской области.

Сотрудникам нижнеломовского завода «Сварка» выплатили долги по зарплате

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У предприятия на февраль 2018 года сложилась задолженность по выплате зарплаты 27 работникам на сумму 236 тыс. рублей. Вопреки требованиям Трудового кодекса РФ денежная компенсация за задержку зарплаты работникам начислена не была», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в отношении и.о. директора завода Олега Зимина было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«По итогам его рассмотрения государственной инспекцией труда в Пензенской области руководитель предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, в его адрес прокурором внесено представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — пояснила собеседница агентства.
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