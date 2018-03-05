В Пензенской области зафиксировано 85 случаев гриппа Общество

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. 85 лабораторно подтвержденных случаев гриппа зарегистрировано в Пензенской области с 1 января 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве отметили, что в 27 случаях обнаружен штамм А(H3N2), в 37 — А(H1N1), в девяти — В, а еще 12 человек заболели гриппом А нерасшифрованной разновидности.

«Всего с 26 февраля по 4 марта в Пензенской области было зарегистрировано 4 тыс. 55 случаев респираторно-вирусных инфекций и гриппа. Заболеваемость составила 298 на 100 тыс. населения, удельный вес заболевших гриппом составил 0,7%», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе уточнили, что за минувшие семь дней РВИ переболело 0,3% совокупного населения и 0,67% детей региона в возрасте до 14 лет, что на 21% больше, чем неделей ранее, однако заболеваемость в целом по области ниже эпидпорога на 62,1% и меньше контрольного уровня во всех возрастных группах.

«В Пензе в течение недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 2 тыс. 281 случай, то есть 486 на 100 тыс. населения. Это на 61,4% меньше уровня эпидпорога», — пояснили в управлении.