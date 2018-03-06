В Пензенском районе выявлены нарушения законодательства о воинской обязанности и службе Общество

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения требований законодательства о воинской обязанности и военной службе в деятельности органов местного самоуправления Пензенского района Пензенской области и отделения МВД России.

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«Как установлено в ходе прокурорской проверки, администрации сельских поселений района ненадлежащим образом исполняют обязанности по первичному воинскому учету. Так, администрацией Леонидовского сельсовета на момент проверки не были представлены в районный отдел военного комиссариата списки граждан мужского пола, достигших возраста 15 лет и 16 лет. Имели место нарушения обязанности по направлению в военный комиссариат в двухнедельный срок со дня получения информации об изменении сведений, содержащихся в документах воинского учета», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в связи с этим главам администраций Засечного, Саловского, Старокаменского, Оленевского, Ермоловского, Воскресеновского, Кондольского, Большееланского и Леонидовского сельсоветов внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

«Также проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что должностными лицами ОМВД России по Пензенскому району обязанность по доставлению в военный комиссариат граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу при отсутствии уважительных причин, для составления в отношении них протокола о привлечении к административной ответственности, не исполняется надлежащим образом, в связи с чем начальнику ОМВД России по Пензенскому району внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что также установлен факт ненадлежащего состояния здания призывного пункта, собственником которого является администрация Пензенского района.

«В связи с длительным непринятием мер по организации ремонтных работ, несмотря на неоднократное уведомление военным комиссариатом о его неудовлетворительном состоянии, главе администрации Пензенского района внесено представление. По результатам его рассмотрения органом местного самоуправления принимаются меры для включения в расходную часть бюджета района затрат на проведение ремонтных работ. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района», — уточнила она.