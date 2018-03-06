Пензенским приставам за год удалось взыскать около 4 млрд. рублей Общество

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Судебные приставы Пензенской области взыскали с должников 3,9 млрд. рублей по итогам 2017 года, в том числе свыше 2 млрд. рублей — в пользу граждан и юридических лиц. Об этом сообщил руководитель регионального управления ФССП России Евгений Пазечко.

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Он отметил, что сотрудники ведомства занимались тщательной отработкой каждого из 739 тыс. исполнительных производств.

«На 47 тыс. возросло общее количество оконченных и прекращенных исполнительных производств, которое по итогам года составило 477 тыс. Из них 280 тыс. окончено фактическим исполнением», — уточнил Евгений Пазечко в ходе заседания коллегии ведомства во вторник, 6 марта.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пензенской области, руководитель управления также поставил задачи на 2018 год и рассказал о мерах, благодаря которым намечено повысить эффективность работы.