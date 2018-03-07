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В Пензенской области объявлены торги на 1,3 млрд. рублей в рамках проекта «БКД»

11:41 | 07.03.2018 | Общество

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Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Торги по выбору подрядных организаций на ремонт 125 объектов в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» («БКД») в Пензенской области объявлены на общую сумму около 1,3 млрд. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

В Пензенской области объявлены торги на 1,3 млрд. рублей в рамках проекта «БКД»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что в рамках Пензенской агломерации объемы распределены следующим образом: в Пензе объявлены торги в отношении 88 дорог, в Заречном — двух, в Засечном сельсовете — 33, еще два аукциона проводятся на ремонт двух дорог регионального значения.

«В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Пензенской агломерации в 2018 году планируется отремонтировать 127 автомобильных дорог», — отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что муниципальные контракты по всем объектам планируется заключить до конца марта, чтобы с наступлением весенне-летнего периода подрядчики приступили к работам.
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