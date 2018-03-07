EN
17:35:51 Среда, 7 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Чиновниц мэрии Пензы поздравили с праздником

15:06 | 07.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное международному женскому дню, состоялось в администрации Пензы накануне праздника, 7 марта.

Чиновниц мэрии Пензы поздравили с праздником

Фото: Penza-gorod.ru

На него были приглашены сотрудницы различных управлений и отделов мэрии.

Обращаясь к коллегам, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что 8 Марта — праздник матерей и жен.

Читайте также

Полицейские подарили цветы женщинам на Пензе-I

«Дорогие женщины, ваши красота и душевная щедрость всю жизнь сопровождают нас, вдохновляют на добрые дела и даже в чем-то определяют судьбу. Благодаря вам наш мир меняется в лучшую сторону, становится более добрым, теплым и романтичным, приносит радость. Для нас большая гордость, что вы у нас есть», — сказал он.

Мэр поблагодарил сотрудниц администрации города за труд и пожелал им женского счастья.

Как сообщает пресс-служба мэрии, подарком для чиновниц стал праздничный концерт.
Актуальное
Читайте также
На заводе «Атмис-сахар» в Каменке на голову рабочему упала труба Трое жителей Кузнецка осуждены за смерть таксиста
Итоги конкурса «Лучшее промпредприятие Пензенской области» объявят до 10 апреля В Пензе разыграно 10 лотов на размещение торговых павильонов
Жители Пензы могут подарить зоопарку мячи для питомцев Под Пензой погиб водитель автомобиля «Chevrolet Niva»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама