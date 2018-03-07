Чиновниц мэрии Пензы поздравили с праздником
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Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное международному женскому дню, состоялось в администрации Пензы накануне праздника, 7 марта.
Фото: Penza-gorod.ru
На него были приглашены сотрудницы различных управлений и отделов мэрии.
Обращаясь к коллегам, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что 8 Марта — праздник матерей и жен.
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«Дорогие женщины, ваши красота и душевная щедрость всю жизнь сопровождают нас, вдохновляют на добрые дела и даже в чем-то определяют судьбу. Благодаря вам наш мир меняется в лучшую сторону, становится более добрым, теплым и романтичным, приносит радость. Для нас большая гордость, что вы у нас есть», — сказал он.
Мэр поблагодарил сотрудниц администрации города за труд и пожелал им женского счастья.
Как сообщает пресс-служба мэрии, подарком для чиновниц стал праздничный концерт.