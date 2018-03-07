В Пензе состоялось торжественное мероприятие в честь Международного женского дня Общество

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» накануне праздника, 7 марта.

Фото: Pnzreg.ru

На него были приглашены жительницы региона, возглавляющие предприятия и организации, представительницы бюджетных учреждений и общественных объединений, а также ветераны различных отраслей.

«Через всю жизнь мы, мужчины, проносим искреннюю любовь и преклонение перед вами. Все, что есть в мире светлого и прекрасного, от женщины — красота, забота, душевная щедрость, гармония, уют, доброта, чуткость, умение поддержать и прощать», — отметил губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся.

Особые слова признательности он адресовал матерям.

«Для каждого из нас мама — самый близкий и дорогой человек. Она принимает нас такими, какие мы есть, любит, стремится сделать нашу жизнь легкой и безоблачной», — сказал глава региона.

В ходе мероприятия Иван Белозерцев вручил губернаторские награды жительницам, отличившимся в различных сферах.

«Знаю по своему опыту, что там, где работают женщины, всегда порядок и можно быть уверенным, что все задачи будут решены», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.