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Бойцы ОМОН вернулись в Пензу из командировки на Северный Кавказ

08:16 | 08.03.2018 | Общество

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Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области вернулись из командировки на Северный Кавказ, где провели 3 месяца.

Бойцы ОМОН вернулись в Пензу из командировки на Северный Кавказ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Матери, жены, дети и сестры бойцов собрались у здания отряда, чтобы увидеть своих родных.

Их встретил также начальник управления Росгвардии по региону полковник полиции Игорь Белов. Он поздравил сотрудников с прибытием домой и поблагодарил за успешное выполнение поставленных служебно-боевых задач, высокий профессионализм и ответственность в работе.

Командир ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Николай Рукавишников отметил, что замена отряда была плановой.

«Все вернулись живыми и здоровыми. Выполнены все поставленные задачи. Претензий к работе отряда нет», — сказал он.

Завершилось мероприятие вручением почетных грамот отличившимся сотрудникам спецподразделения, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
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