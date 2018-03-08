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Рядом с восемью школами Пензы в 2018 году сделают регулируемые переходы

12:29 | 08.03.2018 | Общество

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Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Регулируемые пешеходные переходы будут обустроены на улицах 8 Марта, Гоголя, Луначарского, Пролетарской, Стрельбищенской, Суворова, Тарханова и проспекте Строителей в Пензе в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Рядом с восемью школами Пензы в 2018 году сделают регулируемые переходы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Переходы будут находиться рядом со школами №№ 7, 12, 26, 35, 43 и 47, лицеем №2 и дворцом спорта «Буртасы».

В целях ликвидации мест концентрации ДТП запланирована установка светофоров на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса, а также на нерегулируемых переходах на улицах Кирова, 5, Лядова, 64, и Суворова, 92.

Специальные дорожные знаки появятся напротив детского сада №149 на улице Бородина и детсада №2 на улице Подлесной, сообщает пресс-служба мэрии.
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