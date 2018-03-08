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Жительница Шемышейского района по решению суда выплатит кредит умершего мужа

14:05 | 08.03.2018 | Общество

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Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Женщина выплатит кредит за умершего супруга по решению Шемышейского районного суда Пензенской области.

Жительница Шемышейского района по решению суда выплатит кредит умершего мужа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, мужчина взял 114 тыс. рублей на 60 месяцев под 25,5% годовых в июне 2013 года.

«В феврале 2014 года заемщик умер. Его наследником является супруга, в адрес которой банком направлялось требование о досрочном погашении задолженности и о расторжении договора, однако данное требование было оставлено без удовлетворения», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что дети женщины отказались от наследства, при этом стоимость имущества, оставшегося вдове, превысила размер задолженности мужчины по кредитному договору.

«Решение суда вступило в законную силу», — добавил представитель Шемышейского районного суда.
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