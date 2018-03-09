Дачный сезон в Пензе будет открыт 21 апреля Общество

Пенза, 9 марта 2018. PenzaNews. Администрация Пензы рекомендовала МУП «Арцис» начать перевозку пассажиров по дачным маршрутам с субботы, 21 апреля. Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

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Согласно тексту документа, в период с 21 апреля по 1 июня автобусы будут ходить три дня в неделю — по средам, субботам и воскресеньям.

С 1 июня по 1 сентября добавится еще один «дачный» день — пятница.

С 1 сентября и до окончания сезона жители города вновь смогут добраться до своих загородных участков на общественном транспорте три раза в неделю.

Приложением к данному постановлению городской администрации утвержден перечень дачных маршрутов по поясам.

В рамках I пояса будут курсировать автобусы №42 «Гидрострой — Большая Валяевка» и №48 «Гидрострой — «Малиновка», протяженность маршрутов которых составляет до 15 км.

Еще три маршрута относятся ко II поясу (15–20 км): №42М «Салют» — «Радуга», №54 «Салют — Рамзайские дачи», №48А «Дизельный завод — «Малиновка».

В III пояс (20–25 км) вошло 11 маршрутов: №32Б «Пенза-I — Чемодановские дачи», 38А «Дизельный завод — «Первомайское», №44 «Гидрострой — «Юбилейное» — «Мечтатели», №32 «Пенза-I — Чемодановские дачи», №45 «Салют» — Лесная поляна — Крутецкие сады», №46 «Гидрострой — «Родничок» — «Незабудка» — «Незабудка» — Лямзяйка», №32А «Пенза-I — Васильевские дачи», №56 «Гидрострой — «Родничок» — «Восход» — «Роща», №41 «Дизельный завод — «Ландыш», №38 «Дизельный завод — «Приеланское», №41К «Пенза-I — Сурские зори — «Степное».

Кроме того, пять маршрутов будут действовать в рамках IV пояса (25–45 км): №38Б «Дизельный завод — «Приеланское-2», №49 «Салют» — Полеологово — Анновка», №41А «Дизельный завод — «Нива» — «Импульс», №49А «Салют» — Полеологово — Анновка (дальняя)» и №59 «Дизельный завод — «Эра» — «Кромщинское».