Мэр Пензы проверил, как «Свобода» убирает сухостой Общество

Пенза, 11 марта 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с и.о. директора городского департамента ЖКХ Денисом Леонтьевым проверил ход работ по очистке лесополосы на улице Окружной от аварийных и сухостойных деревьев, которые выполняют специалисты ООО «Свобода».

Фото: Penza-gorod.ru

Главу городской администрации проинформировали, что за последние сутки рабочие очистили от сухостоя более 1 км придорожной территории.

«Не затягивайте с санитарной уборкой лесных участков вдоль автомобильных дорог. Ухоженный вид, который постепенно приобретают лесные полосы, радует жителей и гостей города», — отметил Виктор Кувайцев, обращаясь к рабочим.

Согласно данным портала госзакупок, муниципальный контракт на текущее содержание городских лесов в границах Пензы был заключен между департаментом ЖКХ Пензы в лице и.о. директора Дениса Леонтьева и ООО «Свобода» в лице руководителя Владимира Катранина 11 декабря 2017 года. Он рассчитан на период с 1 января по 31 марта 2018 года.

Общая стоимость работ по контракту составляет более 420 тыс. рублей.

Исполнитель должен осуществлять охрану городских лесов, убирать опасные деревья, производить обрезку сучьев и вершин.