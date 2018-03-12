РГО объявило в Пензенской области конкурс детского творчества «Наш Хопер» Общество

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Местное отделение Русского географического общества в Сердобске Пензенской области объявило региональный конкурс детского творчества «Наш Хопер».

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Согласно положению , в состязании могут принять участие учащиеся детских школ искусств, художественных школ и образовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет.

В 2018 году школьникам предлагается раскрыть роль волонтерского движения в сохранении культуры, истории и традиций народностей Пензенской области, ее природы , показать достопримечательности и памятные места. Авторы должны описать и раскрыть красоту, неповторимость и самобытность региона.

В состав жюри войдут художники, педагоги, историки и географы.

Конкурс проводится в пяти номинациях — «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Декоративно-прикладное творчество», «Фоторепортаж». В каждой из них будет присуждено по три призовых места в четырех возрастных категориях.

До 30 апреля будут проведены муниципальные этапы конкурса. До 15 мая работы предстоит передать на рассмотрение в региональный оргкомитет. Экспертный совет оценит их до 20 мая.

Выставка будет проводиться в Сердобске, а награждение победителей состоится в рамках регионального экологического праздника «День Хопра» в середине июля.