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В Пензенской области дан старт акции «Сложности перехода»

18:55 | 12.03.2018 | Общество

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Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Сложности перехода», организованное сотрудниками Госавтоинспекции в преддверии весенних школьных каникул, стартовало в Пензенской области в понедельник, 12 марта.

В Пензенской области дан старт акции «Сложности перехода»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках в период до 23-го числа инспекторы будут напоминать юным участникам дорожного движения правила безопасного поведения на улице. Также запланированы встречи с родителями учащихся.

Помимо этого, намечено провести викторины и конкурсы по безопасности дорожного движения.

«За два месяца текущего года на территории Пензенской области было зарегистрировано 26 ДТП с участием детей, в результате которых 26 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. При этом в феврале из 10 ДТП с участием детей было совершено восемь наездов на детей-пешеходов», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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