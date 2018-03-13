Более 30 сотрудников камешкирского МУПа добились выплаты зарплаты через суд Общество

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Задолженность по зарплате за декабрь 2017 года перед 32 сотрудниками МУП «Гарант», осуществляющего деятельность в Камешкирском районе Пензенской области, погашена в полном объеме. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что наличие задолженности в сумме около 280 тыс. рублей было выявлено в ходе проверки исполнения трудового законодательства.

«Прокуратура района обратилась в суд в интересах работников организации с заявлениями о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате. Заявления прокурора мировым судьей удовлетворены», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что после случившегося главный бухгалтер МУПа привлечен к дисциплинарной ответственности.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем МУП «Гарант» является администрация Русско-Камешкирского сельсовета. Должность директора предприятия занимает Павел Пискаев.