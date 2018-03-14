Пензенские волонтеры повышают квалификацию в Сочи Общество

Сочи, 14 марта 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области принимает участие в семинаре для волонтеров проекта «Поколение «Бессмертного полка» в Сочи.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ее состав вошли руководитель регионального штаба гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев, координатор этой организации в Каменском районе Валентин Данилушкин и общественный активист Сергей Дворянкин.

Всего в мероприятии принимают участие активисты общественных волонтерских и ветеранских организаций, военно-патриотических и поисковых объединений, студенчества, представители органов власти и молодежной политики более чем из 20 субъектов РФ.

Они повысят свои навыки в сфере моделирования социальных проектов, познакомятся с принципами организации мероприятий героико-патриотической направленности и выработают новые идеи по реализации добровольческих инициатив в регионах.

Обучающая сессия завершится 16 марта, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

«Поколение «Бессмертного полка» является межрегиональным ресурсным центром для реализации патриотических проектов регионов-участников. Проект направлен на повышение гражданской активности различных групп населения, а также сохранение исторической памяти.

Основной задачей является расширение рядов волонтеров и добровольцев через их максимальное вовлечение в патриотическую деятельность.

В результате реализации проекта будут созданы добровольческие штабы в регионах, в том числе в малых городах и сельских поселениях.