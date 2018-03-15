Три пензенских молодежных проекта удостоены грантов на сумму более 4 млн. рублей Общество

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Гранты на общую сумму 4 млн. 300 тыс. рублей будут выделены трем представителям Пензенской области, победившим во всероссийском конкурсе проектов, который проводило Федеральное агентство по делам молодежи.

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Все они отмечены в номинации «Поддержка молодежных клубов и объединений».

В частности, Артему Макуркову будет выделено 2 млн. рублей на проект «Мобильная школа проектирования для участников новой системы программы развития деятельности студенческих объединений».

Грант в размере 1 млн. 200 тыс. рублей направят Виктории Пчеляковой на проведение континентального турнира по футболу Ассоциации студенческих спортивных клубов России в Пензе.

Анастасия Медведева получит 1 млн. 100 тыс. рублей на разработку мобильного приложения «UniBox».

Как сообщается на сайте Росмолодежи, всего заявки на участие в конкурсе подали 3 тыс. 190 объединений из 83 субъектов РФ.

Среди молодежных коллективов отмечено 201 объединение с общим охватом более 1,5 тыс. человек.

Конкурс проходил по пяти номинациям: «Молодежные гражданские инициативы», «Молодежные патриотические проекты», «Молодежные добровольческие проекты», «Молодежные экологические проекты» и «Поддержка молодежных клубов и объединений».