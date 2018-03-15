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Пензенский студент Максим Валов отправится в экспедицию с Федором Конюховым

09:53 | 15.03.2018 | Общество

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Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Студент третьего курса направления подготовки «Техносферная безопасность» Пензенского государственного технологического университета Максим Валов в качестве исследователя-стажера отправится в научно-практическую экспедицию «Крым-2018», в которой примет участие российский путешественник, писатель, художник и священник Федор Конюхов.

Пензенский студент Максим Валов отправится в экспедицию с Федором Конюховым

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Максим Валов отметил, что в поездке, которая состоится с 17 по 24 мая, примут участие 45 студентов и преподавателей ряда ведущих российских университетов и НИИ — 30 стажеров-исследователей и 15 участников морской экспедиции.

«Чтобы попасть в команду, необходимо было представить свой проект, который можно будет реализовать во время экспедиции. Такой проект под руководством кураторов Юлии Диановой и Екатерины Полянсковой я подготовил, отослал организаторам и теперь готов реализовать его в мае», — сказал студент.

Он пояснил, что для него это возможность поработать в новой команде в достаточно сложных условиях и познакомиться с Федором Конюховым.

Как сообщает пресс-служба ПензГТУ, экспедиция направлена на историко-географическое исследование крымского побережья и прилегающей к нему акватории, степных и горных районов полуострова.

Проект Максима Валова рассматривает способы и технологии защиты при ЧС, методы оценки экологической ситуации и обеспечения безопасности среды обитания.

Организаторами экспедиции «Крым-2018» выступили администрация Севастополя, правительство Крыма, Минобрнауки России и ряд научных и общественных организаций.
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