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В Пензе дан старт молодежному фестивалю «KinnoFest»

13:32 | 15.03.2018 | Общество

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Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Очный этап VII всероссийского молодежного фестиваля научно-популярного фильма «KinnoFest» торжественно открыт в училище олимпийского резерва Пензенской области в четверг, 15 марта.

В Пензе дан старт молодежному фестивалю «KinnoFest»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Приветствуя коллективы из Пензы, Астрахани, Санкт-Петербурга, Москвы и Ижевска, заместитель председателя облправительства Валерий Беспалов пожелал им удачи.

«Через два дня на закрытии фестиваля мы все посмотрим результаты работы юных кинематографистов. Уверен, они будут интересные, яркие и обнадеживающие», — отметил он.

В рамках церемонии состоялась жеребьевка, во время которой представители команд выбрали кейс с заданием.

Результаты своих работ, которые объединяет общая тема «Четвертая промышленная революция. Индустрия 4.0», молодые люди представят на церемонии закрытия фестиваля в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящую субботу, 17 марта.
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