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В Пензе подписан приказ об отмене муниципального маршрута №86

14:16 | 15.03.2018 | Общество

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Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Начальник управления транспорта и связи города Пензы Юлия Еремина подписала приказ об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок №86 «Улица Ладожская — Кривозерье».

В Пензе подписан приказ об отмене муниципального маршрута №86

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В соответствии с документом, текст которого опубликован в газете «Пенза», предстоит уведомить о принятом решении перевозчика и внести изменения в реестр муниципальных маршрутов.

Ожидается, что это будет сделано не ранее чем через 180 дней с даты уведомления перевозчика.

Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы, протяженность маршрута №86 составляет 21 км. По нему курсируют автобусы малого класса вместимостью от 12 до 30 человек.

Перевозчиком является ООО «Автокомбинат».
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