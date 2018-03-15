В Пензе злостный нарушитель ПДД оплатил более 100 штрафов Общество

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Житель Пензы, накопивший около 120 тыс. рублей задолженности по оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения в рамках 104 исполнительных производств, погасил всю сумму благодаря настойчивости приставов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, должнику какое-то время удавалось скрываться, однако в начале марта его местонахождение было установлено.

«Ему лично было вручено требование о явке на прием к судебному приставу-исполнителю, а также предупреждение об ограничении в специальном праве. Кроме того, судебный пристав произвел арест имущества в объеме, достаточном для погашения долга по сводному исполнительному производству», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после принятых мер должник выплатил всю сумму.

Яна Загребельная уточнила также, что штрафы нарушителю были выписаны по двум статьям КоАП РФ — ст. 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и ст. 12.9 «Превышение установленной скорости движения».