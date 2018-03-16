В Лунино погашен полумиллионный долг по зарплате перед сотрудниками НИИ Общество

Лунино, 16 марта 2018. PenzaNews. Задолженность по заработной плате за январь 2018 года в сумме более 450 тыс. рублей погашена перед 96 работниками учреждения «Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» в Лунино после вмешательства прокуратуры.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по результатам проверки в отношении руководителя учреждения было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«По итогам его рассмотрения государственной инспекцией труда в Пензенской области ему назначен штраф в размере 13 тыс. рублей. Кроме того, в учреждение внесено представление об устранении нарушений закона. В результате его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что прокурор направил мировому судье 96 заявлений о выдаче судебных приказов на взыскание долга, которые были удовлетворены.

«В результате принятых мер задолженность по заработной плате была полностью погашена», — сказала старший помощник прокурора.