EN
14:26:45 Пятница, 16 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Лунино погашен полумиллионный долг по зарплате перед сотрудниками НИИ

10:34 | 16.03.2018 | Общество

Печать

Лунино, 16 марта 2018. PenzaNews. Задолженность по заработной плате за январь 2018 года в сумме более 450 тыс. рублей погашена перед 96 работниками учреждения «Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» в Лунино после вмешательства прокуратуры.

В Лунино погашен полумиллионный долг по зарплате перед сотрудниками НИИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по результатам проверки в отношении руководителя учреждения было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«По итогам его рассмотрения государственной инспекцией труда в Пензенской области ему назначен штраф в размере 13 тыс. рублей. Кроме того, в учреждение внесено представление об устранении нарушений закона. В результате его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что прокурор направил мировому судье 96 заявлений о выдаче судебных приказов на взыскание долга, которые были удовлетворены.

«В результате принятых мер задолженность по заработной плате была полностью погашена», — сказала старший помощник прокурора.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Юлия Герасина представит Пензенскую область в финале конкурса «Воспитать человека» Пензенская полиция готова обеспечить безопасность при проведении выборов 18 марта
Проверка организована по факту тройного ДТП под Кузнецком, в котором погиб человек В Каменке пожилая женщина лишилась 130 тыс. рублей после общения в соцсети
Жительнице Иссинского района исполнилось 100 лет Дело возбуждено после смерти мужчины, избитого в Тамале незадолго до Нового года
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама