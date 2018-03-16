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Жительнице Иссинского района исполнилось 100 лет

12:14 | 16.03.2018 | Общество

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Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Жительница села Соловцово Иссинского района Пензенской области Анна Коновалова отметила 100-летие в минувший четверг, 15 марта.

Жительнице Иссинского района исполнилось 100 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает районная газета «Вперед», свой юбилей долгожительница встретила в бодром расположении духа. Поздравить ее пришли родные, близкие и жители села.

Для юбилярши прозвучали песни в исполнении местных артистов.

В числе официальных лиц Анну Коновалову поздравили главы администраций Иссинского района и Соловцовского сельсовета Николай Аргаткин и Александр Григорьев.

Они вручили ей памятные подарки и передали поздравление от президента России Владимира Путина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», также 100-летний юбилей накануне отметил Федор Бузин, который живет в Ленинском районе Пензы.
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