Жительнице Иссинского района исполнилось 100 лет
Печать
Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Жительница села Соловцово Иссинского района Пензенской области Анна Коновалова отметила 100-летие в минувший четверг, 15 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает районная газета «Вперед», свой юбилей долгожительница встретила в бодром расположении духа. Поздравить ее пришли родные, близкие и жители села.
Для юбилярши прозвучали песни в исполнении местных артистов.
В числе официальных лиц Анну Коновалову поздравили главы администраций Иссинского района и Соловцовского сельсовета Николай Аргаткин и Александр Григорьев.
Они вручили ей памятные подарки и передали поздравление от президента России Владимира Путина.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», также 100-летний юбилей накануне отметил Федор Бузин, который живет в Ленинском районе Пензы.