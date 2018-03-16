Жительнице Иссинского района исполнилось 100 лет Общество Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Жительница села Соловцово Иссинского района Пензенской области Анна Коновалова отметила 100-летие в минувший четверг, 15 марта. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Как сообщает районная газета « Вперед », свой юбилей долгожительница встретила в бодром расположении духа. Поздравить ее пришли родные, близкие и жители села. Для юбилярши прозвучали песни в исполнении местных артистов. В числе официальных лиц Анну Коновалову поздравили главы администраций Иссинского района и Соловцовского сельсовета Николай Аргаткин и Александр Григорьев. Они вручили ей памятные подарки и передали поздравление от президента России Владимира Путина. Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», также 100-летний юбилей накануне отметил Федор Бузин, который живет в Ленинском районе Пензы. Нашли ошибку в тексте?

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