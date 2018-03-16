Пензенская полиция готова обеспечить безопасность при проведении выборов 18 марта Общество

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции Пензенской области готовы обеспечить безопасность при проведении выборов президента России 18 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на избирательных участках будут задействованы свыше 2 тыс. 500 сотрудников полиции, 220 — Росгвардии, 40 — линейного отдела МВД России на транспорте, а также представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций», — уточнили в ведомстве.

В полиции добавили, что в преддверии дня голосования сотрудники правоохранительных органов обследуют все 1 тыс. 102 избирательных участка, после чего возьмут их под круглосуточную охрану.

«В целях обеспечения безопасности на избирательных участках в Пензе установлено 110 рамочных металлодетекторов. Кроме того, сотрудники полиции, привлеченные для обеспечения общественного порядка на участках, будут использовать ручные металлодетекторы», — сказали в пресс-службе.