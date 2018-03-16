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Пензенская полиция готова обеспечить безопасность при проведении выборов 18 марта

13:33 | 16.03.2018 | Общество

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Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции Пензенской области готовы обеспечить безопасность при проведении выборов президента России 18 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Пензенская полиция готова обеспечить безопасность при проведении выборов 18 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на избирательных участках будут задействованы свыше 2 тыс. 500 сотрудников полиции, 220 — Росгвардии, 40 — линейного отдела МВД России на транспорте, а также представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций», — уточнили в ведомстве.

В полиции добавили, что в преддверии дня голосования сотрудники правоохранительных органов обследуют все 1 тыс. 102 избирательных участка, после чего возьмут их под круглосуточную охрану.

«В целях обеспечения безопасности на избирательных участках в Пензе установлено 110 рамочных металлодетекторов. Кроме того, сотрудники полиции, привлеченные для обеспечения общественного порядка на участках, будут использовать ручные металлодетекторы», — сказали в пресс-службе.
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