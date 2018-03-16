Пензенские подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности в связи с выборами Общество

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Органы управления, силы и средства МЧС России на территории Пензенской области переведены в режим повышенной готовности в связи с необходимостью обеспечения безопасности во время выборов президента РФ.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, всего будут задействованы более 2 тыс. человек личного состава управления надзорной деятельности и профилактической работы, федеральных и муниципальных пожарно-спасательных подразделений, а также свыше 400 единиц техники.

Спасатели и пожарные будут нести дежурство на 1 тыс. 102 избирательных участках, где ранее были проведены рейды.

Режим повышенной готовности будет действовать до 10.00 понедельника, 19 марта.