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В Пензе компания наказана за нарушения при трудоустройстве украинцев

09:55 | 17.03.2018 | Общество

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Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде предупреждения назначено Ленинским районным судом Пензы компании «Эверест» за несообщение о заключении трудового договора с гражданами Украины.

В Пензе компания наказана за нарушения при трудоустройстве украинцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснил ИА «PenzaNews» представитель суда, организация не уведомила органы контроля в сфере миграции о заключении трудового договора с иностранцами в трехдневный срок.

«Смягчающими обстоятельствами явились признание вины, раскаяние в содеянном, совершение административного правонарушения впервые. Обстоятельств, отягчающих ответственность, не установлено», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что постановления не вступили в законную силу, поскольку в настоящее время не истек срок для их обжалования.
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