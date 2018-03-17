Ирина Семенова победила в конкурсе «Мисс студенческих отрядов» в Пензе Общество

Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Представительница отряда проводников «Сура» и Пензенского государственного университета Ирина Семенова стала обладательницей титула «Мисс студенческих отрядов – 2018» в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В конкурсе, итоги которого подведены в пензенском доме молодежи в пятницу, 16 марта, она также победила в номинации «Мисс артистичность» и удостоена приза зрительских симпатий.

Первой вице-мисс стала представительница отряда «Вертикаль» Ольга Фролова, завоевавшая кроме этого титул «Мисс талант». Она награждена путевкой на молодежный форум «iВолга».

Дарья Малышева из «Сириуса» названа второй вице-мисс и «Мисс элегантность». Она получила направение на участие в школе комсостава студенческих отрядов Приволжского федерального округа в Оренбурге.

Остальным участницам присуждены победы в различных номинациях. Так, представительница «Феникса» Надежда Разина стала «Мисс привлекательность», участница «Максимума» Маргарита Анурова — «Мисс очарование», член студотряда «Кристалл» Анастасия Ишкина — «Мисс гламур».

Титул «Мисс оригинальность» завоевала Карина Тюрина из «Колорита», «Мисс женственность» — Мария Тихонова из «Спектра», «Мисс фитнес» — Анастасия Пипочкина из «Созвездия», а «Мисс искренность» — Полина Сазонова из «Ровесников».

В номинации «Мисс харизматичность» и в онлайн-голосовании победила представительница отряда «Рекорд» Татьяна Полтавская.