В Заречном открыт бассейн Общество

Заречный, 17 марта 2018. PenzaNews. Церемония официального открытия плавательного бассейна «Заречный» состоялась в Заречном Пензенской области в субботу, 17 марта.

Фото: Pnzreg.ru

«Школа плавания города Заречного может гордиться своими воспитанниками, показывающими хорошие результаты в спорте высоких достижений. С открытием этого бассейна, где созданы самые современные условия для занятий плаванием, появляются новые возможности для будущих побед», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе торжественного мероприятия.

Глава региона пояснил, что объект должен работать в максимально напряженном режиме, чтобы доступ к плаванию получили не только спортсмены, но и любители физкультуры и активных занятий разного возраста.

Иван Белозерцев поблагодарил руководство города и строителей за работу и вручил благодарственные письма.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, также губернатор осмотрел здание и его оснащение.

Строение состоит из одноэтажной и двухэтажной частей. Над основной чашей расположена прозрачная подвижная конструкция, которая позволяет в теплое время года трансформировать закрытый бассейн в открытый.

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На первом этаже комплекса расположена ванна размером 50 на 21 метр с перепадом глубины с 1,8 до 2,3 метра. Бассейн снабжен стартовыми тумбами и позволяет разместить восемь дорожек шириной 2,5 метра.

Предусмотрена чаша в виде паруса для обучения плаванию детей. Ее площадь составляет 80 кв. метров.

На первом этаже функционируют две сауны с небольшими бассейнами и душевыми. На втором размещен зал общей физической подготовки, который оснащен оборудованием для тренировки всех групп мышц. Помимо этого, работают два специализированных тренажерных зала «сухого плавания», на 10 человек каждый.

Бассейн, строительство которого началось в 2010 году, сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года.