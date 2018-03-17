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Бойцы пензенского СОБРа победили на турнире по стрельбе в Мордовии

13:57 | 17.03.2018 | Общество

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Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Команда специального отряда быстрого реагирования «Агат» управления Росгвардии по Пензенской области стала победителем межрегионального турнира по стрельбе из боевого оружия среди спецподразделений памяти командира мордовского СОБРа полковника милиции Николая Талалаева.

Бойцы пензенского СОБРа победили на турнире по стрельбе в Мордовии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Программа соревнований состояла из упражнений, моделирующих различные ситуации, возникающие в ходе служебной деятельности правоохранительных органов. После командных состязаний состоялась дуэльная стрельба в личном первенстве.

Два стрелка на огневом рубеже одновременно открывали огонь, стараясь в кратчайшие сроки поразить отведенные им мишени. Любая заминка, промах или задетый «заложник» могли отбросить команду с лидирующих позиций.

В результате второе место завоевали сотрудники спецназа «Ирбис» Росгвардии из Ульяновска, а третье — бойцы мордовского СОБР «Звезда».

Победители и призеры турнира были награждены медалями, грамотами, ценными подарками, кубками и дипломами.

Всего в соревнованиях в Мордовии приняли участие более 60 участников в составе 15 команд, а также приглашенные гости, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.
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