В Земетчинском районе прокуратура добивается устранения нарушений эксплуатации ГТС Общество

Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Прокуратура Земетчинского района Пензенской области требует устранить нарушения законодательства при содержании и эксплуатации гидротехнического сооружения на реке Ушинке.

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«В ходе проверки установлено, что на узле ГТС водохранилища объемом более 7 млн. кубометров на реке Ушинка, собственником которого является ООО «Юбилейное», имеются дефекты водопереливной системы водоприемного оголовка и гребня земляной плотины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что также у организации отсутствовали необходимые для эксплуатации сооружения документы, а обслуживающий персонал надлежащим образом не был аттестован.

«По результатам проверки в отношении директора ООО «Юбилейное» прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.2 КоАП РФ «Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством РФ». Постановлением инспектора Нижне-Волжского управления Ростехнадзора ему назначен штраф в размере 2 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артмаонова уточнила, что собственнику гидротехнического сооружения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, один работник привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Устранение нарушений требований законодательства о безопасности ГТС находится на контроле прокуратуры района», — добавила она.