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«Пензенские лучики» отметят год со дня основания концертом и фотовыставкой

17:09 | 17.03.2018 | Общество

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Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Сразу несколько мероприятий состоятся в честь первой годовщины со дня основания региональной общественной организации «Пензенские лучики» в среду, 21 марта, когда отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна.

«Пензенские лучики» отметят год со дня основания концертом и фотовыставкой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 15.30 в торговом центре «СаниМарт» состоится открытие фотовыставки «Дети-лучики», после чего праздник переместится в концертный зал «Молодежный», где для его юных участников подготовят развлекательную программу и творческие мастер-классы.

Там же в 17.00 начнется торжественное мероприятие и концерт.

В качестве почетных гостей праздника приглашены заслуженный артист РФ, художественный руководитель пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков, директор мокшанского детского дома-интерната Виктор Дружинин, хореограф-постановщик Светлана Ковалева и многодетная семья из Кузнецкого района, взявшая в 2017 году под опеку двух детей с синдромом Дауна, сообщается в группе организации «Пензенские лучики» в соцсети «ВКонтакте».
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