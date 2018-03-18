«РусЛайн» с 21 марта переведет пензенские рейсы из Домодедово во Внуково Общество

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Самолеты авиакомпании «РусЛайн», которые в настоящее время прибывают из Пензы в московский аэропорт Домодедово, с 21 марта будут прилетать во Внуково.

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Совет директоров принял соответствующее решение в отношении пензенских рейсов и 11 других внутренних направлений, в числе которых Белгород, Воркута, Воронеж, Иваново, Ижевск, Киров, Курск, Липецк, Тамбов, Ульяновск и Элиста, а также одного европейского — в немецкий Лейпциг.

Нововведения продиктованы стратегией расширения маршрутной сети авиакомпании и увеличения прямых и трансферных пассажиропотоков.

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По словам генерального директора АО «Авиакомпания «РусЛайн» Дмитрия Миргородского, ключевым фактором развития бизнеса является спрос пассажиров.

«Людям необходим удобный аэропорт, из которого они смогут быстро и комфортно добраться до центра города или пересесть на другой рейс. Аэропорт Внуково расположен близко к Москве, имеет отличную транспортную доступность. Терминал свободен от массового скопления людей и очередей, что добавляет комфорта путешествию», — отметил он.

Руководитель компании добавил, что перевод рейсов во Внуково даст пассажирам возможность выбрать удобную для них воздушную гавань, поскольку в Домодедово летают многие другие перевозчики.

«Немаловажно и то, что мы уже имеем во Внуково свою станцию технического обслуживания, поэтому безопасность полетов и их регулярность будет обеспечена», — цитирует Дмитрия Миргородского пресс-служба авиакомпании «РусЛайн».