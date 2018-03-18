В Пензе состоялся митинг-концерт в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией Общество

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Митинг-концерт под лозунгом «Крымская весна. Мы вместе» состоялся перед пензенским областным драматическим театром имени А.В. Луначарского сразу же после закрытия избирательных участков в день выборов президента России 18 марта.

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Площадку перед учреждением культуры заранее огородили. При входе рамок металлодетекторов не было, однако сотрудники полиции проверяли крупные сумки у некоторых горожан.

В первых рядах разместились представители Союза пенсионеров России, Российского союза ветеранов Афганистана, «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России» и Российских студенческих отрядов.

Среди пришедших был и губернатор Иван Белозерцев, который стоял вместе с рядовыми пензенцами.

Ведущие напомнили собравшимся о поводе для митинга, после чего сначала прозвучал отрывок аудиозаписи обращения президента России Владимира Путина 18 марта 2014 года, так называемой «крымской речи», а затем — государственный гимн.

Первым перед участниками массового мероприятия выступил председатель правления пензенского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев. Он обратил внимание на то, что присутствовал на всех митингах в честь воссоединения России с Крымом.

«Мы вернули Крым. Как было сказано Владимиром Владимировичем [Путиным], это стратегическая точка, это стратегическая поляна, которую никак никому нельзя отдавать», — сказал Владимир Холзинев, после чего собравшиеся с его подачи четырежды проскандировали «Крым наш!»

В свою очередь ветеран Военно-морского флота, капитан второго ранга в отставке, председатель пензенского морского собрания Петр Воронин напомнил, что с момента воссоединения началось восстановление Черноморского флота России.

«Нас уважают. Нас на Черном море боятся. […] За рубежом должны понять, что мы своих не бросаем. Когда мы вместе, мы непобедимы», — подчеркнул он.

Затем перед собравшимися выступили представители молодого поколения.

Так, региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Ксения Лексина отметила, что «этой исторической справедливости ждали миллионы людей».

«Побывав первый раз в городе Севастополе, я даже и подумать не могла, какой в годы Великой Отечественной войны там был совершен героический подвиг. Находясь территориально далеко, мы лишь немного слышали о событиях, происходивших там. И сегодня мне хочется от лица всей молодежи сказать огромное спасибо нашим с вами землякам, оберегавшим этот город», — сказала она.

В завершение митинга выступил председатель молодежного парламента Пензенской области Андрей Сушков, который рассказал о своем дедушке, отдавшим всю жизнь службе в Вооруженных силах страны.

«Когда мне исполнилось 10 лет, он сделал мне подарок — мы с ним поехали на родину нашего Черноморского военного флота в город-герой Севастополь, и там 10-летнему мальчишке стало предельно ясно, что Россия и Крым скованы единой цепью истории. […] Мы общались тогда с жителями полуострова, и они говорили нам: «Душой мы всегда с Россией», — пояснил он.

Официальная часть продлилась примерно 15 минут, после чего мероприятие продолжил концерт.

По данным правительства Пензенской области, на митинге в 15-градусный мороз собрались около 2 тыс. человек. При этом, по наблюдениям корреспондента ИА «PenzaNews», спустя 10 минут после начала концерта число присутствующих сократилось приблизительно вдвое.

Подобные акции прошли и в других городах России, в том числе в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Брянске и Сыктывкаре.