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В Пензе проведут беседу с родителями, чьи дети отдыхали в кальянной

11:56 | 19.03.2018 | Общество

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Родители подростков, проводивших свое свободное время в кальянной на улице Володарского в Пензе во время визита проверяющих, будут приглашены на заседание комиссии по делам несовершеннолетних для проведения профилактической беседы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным городской администрации, участники межведомственного рейда зафиксировали в заведении сразу несколько нарушений. В частности, на кальянные смеси отсутствовали необходимые сопроводительные документы, а санитарное состояние помещения не соответствовало санитарным нормам.

В связи с этим проверяющие намерены обратиться в управление Роспотребнадзора по Пензенской области для принятия предусмотренных законом мер.

Ранее на работу этой кальянной, расположенной в многоквартирном доме, неоднократно поступали жалобы от жителей.
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