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Под Пензой педагог через суд добилась назначения досрочной пенсии

15:05 | 19.03.2018 | Общество

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Педагог со стажем работы более 25 лет добилась назначения досрочной пенсии по старости через Бессоновский районный суд Пензенской области.

Под Пензой педагог через суд добилась назначения досрочной пенсии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, ранее женщина обратилась с заявлением о назначении пенсии в межрайонное управление Пенсионного фонда России, однако ей было отказано по причине недостаточного стажа, так как ПФР исключил из него периоды нахождения педагога на курсах повышения квалификации.

«Судом с достоверностью установлено, что с 1991 года и по настоящее время женщина работает в школе и осуществляет педагогическую деятельность. Оценив в совокупности объяснения сторон и исследовав материалы, суд посчитал необоснованным исключение из специального стажа педагога периодов нахождения на курсах, поскольку она направлялась на них на основании приказов работодателя и в этот период за ней сохранялась заработная плата, место работы и должность», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что требования женщины удовлетворены в полном объеме.

Решение суда пока в законную силу не вступило.
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