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В Пензенской области объявлен конкурс «Лидер детской, молодежной общественной организации»

15:29 | 19.03.2018 | Общество

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области объявило региональный конкурс «Лидер детской, молодежной общественной организации».

В Пензенской области объявлен конкурс «Лидер детской, молодежной общественной организации»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его итогам будут выбраны лучшие руководители общественных объединений в пяти возрастных категориях от 14 до 30 лет и лидер школьной службы примирения от 14 до 18 лет.

Заявки на участие подаются через сайт «Молодежь России» в срок до 20 апреля. После оценки анкет жюри отберет участников финала.

Им предстоит провести творческую самопрезентацию, в ходе которой за три минуты необходимо представить себя через свой социальный образ — признание, доверие, общественное мнение, достижения, сложившийся благодаря сформированной гражданской позиции, профессиональным достижениям и личным качествам.

Помимо этого, участникам нужно будет защитить проект, разработанный в рамках дорожной карты развития своего общественного объединения до 2020 года.

Победители конкурса будут рекомендованы для участия во всероссийском конкурсе «Лидер XXI века».

Участник, занявший первое место в номинации «Лидер детского, молодежного общественного объединения 16–17 лет», будет рекомендован на присуждение денежного поощрения.
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