В Пензе ФАС усмотрела признаки недобросовестной конкуренции в названии «Аптечный склад» Общество

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области выдало ООО «Аптечный склад «Пенза» предупреждение о необходимости прекращения использования на территории региона наименования «Аптечный склад» в рамках розничной реализации фармацевтической продукции, том числе на вывесках и в рекламе.

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«Действия ООО «Аптечный склад «Пенза» могут отвлечь потребителей от добросовестных субъектов предпринимательской деятельности и создать у них определенное впечатление о продавце фармацевтической продукции, которое не соответствует действительности. В результате указанных действий организации возникает возможность причинения убытков конкурентам в результате перераспределения спроса», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФАС России по региону.

В ведомстве отметили, что при условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не будет возбуждено.