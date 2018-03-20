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В Пензе ФАС усмотрела признаки недобросовестной конкуренции в названии «Аптечный склад»

10:08 | 20.03.2018 | Общество

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области выдало ООО «Аптечный склад «Пенза» предупреждение о необходимости прекращения использования на территории региона наименования «Аптечный склад» в рамках розничной реализации фармацевтической продукции, том числе на вывесках и в рекламе.

В Пензе ФАС усмотрела признаки недобросовестной конкуренции в названии «Аптечный склад»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Действия ООО «Аптечный склад «Пенза» могут отвлечь потребителей от добросовестных субъектов предпринимательской деятельности и создать у них определенное впечатление о продавце фармацевтической продукции, которое не соответствует действительности. В результате указанных действий организации возникает возможность причинения убытков конкурентам в результате перераспределения спроса», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФАС России по региону.

В ведомстве отметили, что при условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не будет возбуждено.
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