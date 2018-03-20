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Офис банка «Кузнецкий» в Кузнецке переехал на новое место

12:28 | 20.03.2018 | Общество

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Кузнецк, 20 марта 2018. PenzaNews. Офис банка «Кузнецкий», который ранее располагался по адресу: улица Рабочая, 217, в Кузнецке Пензенской области, начал функционировать на улице Белинского, 151.

Офис банка «Кузнецкий» в Кузнецке переехал на новое место

Фото: пресс-служба банка «Кузнецкий»

На торжественной церемонии по случаю его открытия на новом месте присутствовали мэр Кузнецка Сергей Златогорский, депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Кириллов и председатель совета директоров банка «Кузнецкий» Александр Пахомов.

В обновленном отделении расположены зоны для обслуживания физических и юридических лиц.

Частным клиентам новый офис предлагает весь спектр финансовых возможностей — кредиты наличными, банковские карты, пакеты услуг, депозиты и аренду банковских ячеек.

Для представителей бизнеса и индивидуальных предпринимателей расширена зона обслуживания, где юрлица смогут воспользоваться всей линейкой продуктов банка, в том числе открыть расчетный счет, оформить зарплатный проект и получить консультации специалистов по операциям в сфере кредитования.

Как сообщает пресс-служба банка «Кузнецкий», также в офисе в ближайшее время начнет работу зона «24/7».

Ожидается, что новый формат обеспечит равномерное распределение клиентского потока и позволит создать более комфортную атмосферу для посетителей.

Дополнительный офис работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в субботу — с 9.00 до 13.00 без перерыва.

Более подробную информацию о предоставляемых услугах можно узнать по телефону горячей линии: 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.
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