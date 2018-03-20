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«Саратовские авиалинии» приостановят полеты из Пензы в Москву до 26 апреля

16:01 | 20.03.2018 | Общество

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. «Саратовские авиалинии», осуществляющие ежедневные рейсы из Пензы в Москву и обратно, приостановят полеты на данном направлении с 21 марта по 26 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

«Саратовские авиалинии» приостановят полеты из Пензы в Москву до 26 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, это связано с необходимостью оценки технических возможностей воздушных судов Ан-148.

«Дальше они [«Саратовские авиалинии»] намерены вернуться к нам и работать», — сказал собеседник агентства.

Юрий Осколков пояснил, что пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти даты, предлагается альтернатива — близкий по времени отправления рейс «РусЛайна».

«Если человек не хочет лететь этим рейсом, ему в полном объеме возмещается стоимость билета», — добавил директор пензенского аэропорта.

Ранее Ространснадзор предписал всем авиакомпаниям страны приостановить полеты на самолетах Ан-148.

Кроме того, «Саратовским авиалиниям» рекомендовано приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатирует авиакомпания. Сертификат эксплуатанта перевозчика ограничен до 27 апреля. До этой даты предстоит устранить выявленные Росавиацией замечания.

Причиной для соответствующих решений стали результаты внеплановой проверки «Саратовских авиалиний», проведенной после крушения Ан-148 в Подмосковье. Тогда погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
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