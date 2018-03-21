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В Кузнецке владельцы собаки выплатят 100 тыс. рублей матери покусанного мальчика

08:07 | 21.03.2018 | Общество

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Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, согласно которому владельцы собаки, покусавшей четырехлетнего мальчика, выплатят 100 тыс. в качестве компенсации морального вреда в пользу матери ребенка.

В Кузнецке владельцы собаки выплатят 100 тыс. рублей матери покусанного мальчика

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, черная собака напала на мальчика днем 6 мая 2017 года на улице Овражной в Кузнецке, в результате чего он получил многочисленные раны лица, голеностопного сустава и бедра.

«Ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в больницу, где перенес операцию по наложению швов. Он 10 дней находился на стационарном лечении, перенес гнойное осложнение и вакцинацию от бешенства, а затем был выписан под наблюдение участкового врача. После стресса мальчик вынужден наблюдаться у невролога, длительное время не мог посещать детский сад. Заключением эксперта телесные повреждения расценены как легкий вред здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что владельцы собаки отрицали, что травмы ребенку нанесло их животное.

«Допросив свидетелей, исследовав другие доказательства по делу, суд пришел к выводу о принадлежности собаки ответчикам. При этом было учтено, что после трагического события они избавились от животного, отдав его дальнобойщикам, и заменили другим, по причине чего дальнейшие следственные действия стали невозможными. Суд признал, что вред здоровью ребенка был причинен в результате ненадлежащего содержания владельцами принадлежащей им собаки и непринятия необходимых мер безопасности, поскольку она находилась вне территории домовладения без намордника, ошейника и присмотра», — добавила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ.

Она уточнила, что владельцы животного не согласились с решением Кузнецкого районного суда и обжаловали его, однако коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.
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