В Кузнецке владельцы собаки выплатят 100 тыс. рублей матери покусанного мальчика Общество

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, согласно которому владельцы собаки, покусавшей четырехлетнего мальчика, выплатят 100 тыс. в качестве компенсации морального вреда в пользу матери ребенка.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, черная собака напала на мальчика днем 6 мая 2017 года на улице Овражной в Кузнецке, в результате чего он получил многочисленные раны лица, голеностопного сустава и бедра.

«Ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в больницу, где перенес операцию по наложению швов. Он 10 дней находился на стационарном лечении, перенес гнойное осложнение и вакцинацию от бешенства, а затем был выписан под наблюдение участкового врача. После стресса мальчик вынужден наблюдаться у невролога, длительное время не мог посещать детский сад. Заключением эксперта телесные повреждения расценены как легкий вред здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что владельцы собаки отрицали, что травмы ребенку нанесло их животное.

«Допросив свидетелей, исследовав другие доказательства по делу, суд пришел к выводу о принадлежности собаки ответчикам. При этом было учтено, что после трагического события они избавились от животного, отдав его дальнобойщикам, и заменили другим, по причине чего дальнейшие следственные действия стали невозможными. Суд признал, что вред здоровью ребенка был причинен в результате ненадлежащего содержания владельцами принадлежащей им собаки и непринятия необходимых мер безопасности, поскольку она находилась вне территории домовладения без намордника, ошейника и присмотра», — добавила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ.

Она уточнила, что владельцы животного не согласились с решением Кузнецкого районного суда и обжаловали его, однако коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.