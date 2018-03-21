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В Пензенской области водителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт

09:40 | 21.03.2018 | Общество

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Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции в преддверии снегопада рекомендуют жителям Пензенской области минимизировать поездки на личных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту.

В Пензенской области водителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ближайшие дни на территории Пензенской области ожидается выпадение обильных осадков в виде снега, что может привести к усложнению дорожной обстановки. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

В ведомстве напомнили, что во время снегопада автомобилистам следует воздержаться от резких маневров и перестроений, а при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость.
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